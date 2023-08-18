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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية  بعددها الصادر اليوم  قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 207 لسنة 2023 بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء وخدمة العملاء .

 

وجاء في الجريدة أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار  رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 247) بتاريخ 11-7-2023 وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 ، وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022 ورقم 8 لسنة 2023 وعلى ما تم  عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية ديسمبر 2023.

 


أسعار  الكهرباء 2023


بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء ستظل فاتورة الكهرباء كما هي طبقا للأسعار القديمة وهى ..


الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها  48 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها 58 قرشًا،

الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها 77 قرشًا.

الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها 106 قروش.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها  128 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات،  سعرها  140 قرشًا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسعرها كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

رسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى: خدمة العملاء كما هي جنيه واحد.

الشريحة الثانية: خدمة العملاء كما هي جنيهان.

الشريحة الثالثة: خدمة العملاء كما هي 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: خدمة العملاء كما هي 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: خدمة العملاء كما هي 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة: خدمة العملاء كما هي 25 جنيها.

الشريحة السابعة: خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء كما هي 40 جنيهًا.

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الكهرباء وزير الكهرباء فاتورة الكهرباء قانون الكهرباء مجلس الوزراء

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