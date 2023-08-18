1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم، شهدت الدائرة تسجيل 426 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 80.29 مليون درهم و412 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

منطقة نخلة جميرا

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 180.68 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 13.34 مليون درهم و84 رهن فلل وشقق بقيمة 167.35 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 22.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2.52 مليون درهم