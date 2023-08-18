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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيول وسحب رعدية تضرب من جديد | وطقس بارد فى عز الصيف

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس حيث شهدت بعد المناطق سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى فصل الصيف.

سحب رعدية وطقس بارد

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع فى درجات الحرارة وما لبث أن عاودت حالة الطقس إلي الاستقرار مجددا خلال الأيام القليلة الماضية.

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حالة الطقس غدا.. أمطار على مناطق متفرقة وسيول في سانت كاترين.. تفاصيل

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رياح وأمطار لعشاق الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن حالة الطقس


وتوقعت الأرصاد الجوية تحسنا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليسود جو لطيف علي الأنحاء، ولكن هناك بعض المناطق التي تشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين .


سقوط أمطار خفيفة جنوب شرق البلاد 


وتظهر السحب الرعدية أيضا علي مناطق من أقصي الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.


ومن المتوقع أن تشهد جنوب سيناء  فرصا لسقوط الأمطار اليوم وفي جنوب سيناء وأيضا فى مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.


سيول فى مرتفعات سانت كاترين

ووفق الأرصاد الجوية فإن سانت كاترين، دهب، طابا، ستشهد أمطار مابين خفيفة و متوسطة ورعدية أحيانًا، على فترات مقطعة، وقد تصل إلي حد السيول فى مرتفعات سانت كاترين.


وسينتح عن الأمطار سيول،  لن يكون هناك تأثير على الأعمال الزراعية هناك، وستستمر  تلك الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وبالنسبة ل حالة الطقس علي وجه العموم ستكون أجواء صيفية معتدلة، مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، والتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.
 

درجات الحرارة الكبرى والصغرى

القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 35 26
نخل 35 21

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عودة الأجواء الشتوية والعظمى 31.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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أمطار غزيرة.. موجة طقس سيئ تضرب المدينة المنورة

درجات الحرارة فى محافظات مصر


كاترين 32 18
الطور 34 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 41 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 30 24
السلوم 31 23
سيوة 35 21
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 29
شلاتين 40 30
حلايب 34 28 
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 28
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 35 23
سوهاج 37 25
قنا 42 26
الأقصر 41 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 40 24
أبوسمبل 39 26
 

حالة حالة الطقس الطقس أجواء الطقس امطار غزيرة أمطار وسيول

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