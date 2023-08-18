لسبب غامض.. إشعال النار في 10 سيارات وإجلاء السكان بمدينة بريطانية

في لحظات مرعبة عاشها السكان، أجلت قوات الامن العائلات في هارتلبول، بمقاطعة دورهام البريطانية، من منازلهم في الساعات الأولى من الصباح بعد إشعال النيران في عدة سيارات حول المدينة الساحلية.



وبحسب ديلي ستار البريطانية، سقطت بلدة ساحلية في المملكة المتحدة في 'فوضى عارمة' بين عشية وضحاها حيث تم إحراق عدة سيارات.

وتم إجلاء بعض العائلات في هارتلبول من منازلهم في الساعات الأولى من الصباح بسبب الحرائق.

وحضرت شرطة كليفلاند بخصوص حرائق المركبات في حوالي الساعة 2.20 صباحًا، كما استجاب رجال الإطفاء للحرائق.

اشتعلت النيران في 10 سيارات

وقال السكان إنهم قرعوا النوافذ لإطلاق ناقوس الخطر، حيث اشتعلت النيران في سيارات على بعد أمتار قليلة من المنازل ، وفقًا لتقارير TeesideLive.

وقال أحد السكان: “أحرقت عشر سيارات في شارعنا وفي الشوارع المجاورة ، فوضى عارمة”.

وقالت شرطة كليفلاند إنه تم إجلاء عدد صغير من العائلات بينما كان رجال الإطفاء في المنطقة، وطُلب من الناس تجنب طريق كاليدونيان وشارع بادن وشارع شروزبري وطريق لانسداون وطريق أوزبورن وطريق برينكبورن أثناء التعامل مع الحرائق.

وقالت القوة في وقت سابق من صباح اليوم: “خدمات الطوارئ تتعامل حاليًا مع حرائق متعددة للمركبات في جميع أنحاء منطقة هارتلبول”.