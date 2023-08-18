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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أديس أبابا.. رئيس الإمارات يرحب بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

محمد بن زايد
محمد بن زايد

رحب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر  وإثيوبيا مؤخرا، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة.

وأعرب رئيس الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، خلال زيارته إلى إثيوبيا، عن تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حلٍّ مُرضٍ لجميع الأطراف، وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة.

كما دعا رئيس الامارات، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن إثيوبيا من الدول التي تهتم بقضية الطاقة المتجددة، وتشترك مع دولة الإمارات في هدف تحقيق الحياد المناخي عام 2050. 

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