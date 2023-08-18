البابا تواضروس يتسلّم تقريرا مهمًا من مطران القوصية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير عقب عودة نيافته من مؤتمرات شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا وكندا.



قدم نيافته لقداسة البابا تقريرًا عن المؤتمرات، كما تمت مناقشة عدد من الأمور الخاصة بالخدمة.



البابا تواضروس يبدأ زيارة للمجر للمشاركة في عيدها القومى الأسبوع المقبل.



ويبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.



وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا يلتقي خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.



ومن المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.



وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أكد في عظته الأسبوعية أول أمس التى ألقاها بكاتدرائية البشارة والملاك غبريال بمنطقة المحمودية بالإسكندرية أنه سعيد بحركة العمران الموجودة في منطقة المحمودية وكل أنحاء الجمهورية، مشيدا بجهود البناء التى تقوم بها الدولة المصرية، واهتمام القيادة السياسية بالتعمير والبناء.



ووجه البابا تواضروس الثانى التهنئة لجموع الأقباط بقرب عيد التجلى والذي يحل يوم السبت المقبل وهو آخر الأعياد السيدية في العام.