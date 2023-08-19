اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن القيادة الفعالة

تواصل جامعة حلوان، تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ومن هذه الدورات، يقدم اليوم السبت، 19 أغسطس 2023، برنامجا تدريبيا عن القيادة الفعالة بالجامعات، وذلك بنظام الاون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أن أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن اهتمام الجامعة بأسبوع شباب الجامعات؛ ينبع من كون الأسبوع مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية والمعاهد العليا للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل متعلم ومتميز، حيث يكتسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات من خلال المشاركة في تلك الأنشطة المتنوعة.