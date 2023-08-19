أسعار اللحوم اليوم السبت 19 أغسطس بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم السبت ، وكذلك استقرت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين .



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو



ومن جانبه، كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.

زراعة الأعلاف

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحات تليفزيونية، رغم المجهودات الكبيرة التى تمت خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الأعلاف معضلة، لافتا إلى ضرورة الاتجاه زراعة المحاصيل التى توفر الأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.

مساحة الذرة الصفراء

وتابع مستشار وزير الزراعة أن مساحة الذرة الصفراء والبيضاء زادت إلى مليون فدان هذا العام، مما ساهم فى خفض أسعارها وبالتالي عادت بالإيجاب على أسعار اللحوم".

وأضاف مستشار وزير الزراعة، الأعلاف معضلة لأن الدولة مازالت تستورد كميات كبيرة منها.