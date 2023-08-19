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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدينة المنورة.. الأكثر سخونة اليوم في السعودية

حرارة مرتفعة
حرارة مرتفعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، وفق ما ذكرت صحيفة سبق.

وسجلت المدينة المنورة "47 مئوية"، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة "14 مئوية".

وذكر المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم  عهي: المدينة المنورة "47 مئوية"، وكلّ من الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والصمان والعلا والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والخرج والدهناء "46 مئوية".

أما الدمام وتبوك والتنهات ووادي الدواسر والقريات والمجمعة "45 درجة".

وأما درجات الحرارة الصغرى فجاءت السودة في أدنى القائمة بـ"14 مئوية"، تليها أبها والباحة "17 درجة"، ثم الطائف "23 مئوية".

ورصد في أبها والوجه والسودة ومكة المكرمة وجدة والباحة والطائف وينبع، أعلى رطوبة بنسبة 95 و90%.

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