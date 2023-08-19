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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تطرح برنامجا للرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون التطبيقية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

تقدم جامعة حلوان الأهلية برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون والفنون التطبيقية لتحقيق دورًا رائدًا فى مجال الرسوم المتحركة الفنية والتأثيرات المرئية من خلال منح الطلاب جميع المهارات اللازمة لمهنة مثيرة فى هذه الصناعة الحيوية والمتنامية للرسوم المتحركة من خلال برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية (VFX).

ويمكن للخريج ان يعمل كمحرك ثنائي الابعاد او محرك ثلاثي الأبعاد او فنان مؤثرات خاصة او رسام لوحة القصة او مخرج فني او فنان تحريك حجوم  او مخرج تقني وديناميكس او مخرج تقني إضاءة ورندر  من خلال دراسة فن الرسم اليدوي والرقمي والتصميم والتلوين والتحريك وبرامج الكمبيوتر المتعددة ثنائية وثلاثية الابعاد وبرامج المونتاج والمؤثرات كذلك يتمتع الخريج بمهارات الاتصال والعرض الفعال والعمل الجماعي.

وتتضمن رسالة البرنامج تقديم تعليم متميز فى مجال الرسوم المتحركة ومدرسة VFX التى تدرس في بيئة إنتاج فنية.

ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادر على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لانتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولى وتنافس بالانتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا واقليميا بالمجال.

كما يهدف إلى تلبية احتياج السوق محليا واقليميا ودوليا مع الوصول بالطالب للقدرة على التعلم الذاتى والتعليم المستمر و تطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل كذلك  احترام القوانين والتشريعات، اتباع التفكير والمنهج العلمي فى البحث ووضع الحلول التصميمية الفنية .

ويطرح برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بمصروفات ٥٠٠٠٠ جنيه، والحد الأدنى للقبول ٥٣ ٪، ومنسق البرنامج د. ثريا صبيح، ويمكن للراغبين في مزيد من الاستفسارات التواصل على الرقم:
010‪00981‪828

 

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جامعة حلوان الاهلية رسوم متحركة مهارات الاتصال متطلبات العمل

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