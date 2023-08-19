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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يستدرج بورنموث بحثا عن الفوز الأول بالدوري الإنجليزي

فريق ليفربول
فريق ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيره بورنموث اليوم السبت في تمام الخامسة مساء على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تحقيق الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب بورنموث.


واستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، الأحد الماضي.
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول،  خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بورنموث:" محمد صلاح تدرب بشكل رائع طوال الأسبوع وأتمنى أن يترجم ذلك خلال المباراة".


وكان كلوب أثار غضب محمد صلاح في مباراة تشيلسي الماضية باستبداله قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة.
وحرم يورجن كلوب محمد صلاح من تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في الجولة الافتتاحية للموسم السابع على التوالي.


على الجانب الآخر، يستهدف فريق بورنموث مواصلة بدايته الجيدة في البريميرليج بتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول بعد التعادل مع وست هام بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية.

ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي محمد صلاح كلوب

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