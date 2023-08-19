مختار الغباشي يكشف تفاصيل مخرجات جلسات الحوار الوطني.. فيديو

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جلسات الحوار الوطني بها جزء كبير جدا من النقاشات المطروحة سواء سياسية، أقتصادية، اجتماعية، أو ثقافية وصلت إلى المخرجات الأساسية الخاصة بها ومن المفترض أن توضع أمام المؤسسات المعنية.



وذكر غباشي خلال لقائه مع الاعلامية رشا مجدي ببرنامج" صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن ما امتازت به جلسات الحوار الوطني أنها كانت جلسات تنفس وقد سماها " قبلة حياة" بالنسبة للأحزاب السياسية والتيارات السياسية خصوصا ان الجلسات تضم تيارات وأحزاب سياسية و جيولوحيات مختلفة وكلا منهم طرح جميع الأفكار وأنبثق عن ذلك توصيات لتوضع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد منذ بداية جلسات الحوار الوطني بأن هذه المفردات وهذه التوصيات سوف تكون محل أهتمام من قبل الدولة، ومن الممكن أن تناقش إطارات قانونية معينة.

سرعة في تنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، انه سوف يكون سرعة في تنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني، وسوف يكون أداءعظيم للتعاطي والتعاظم للمخرجات، مضيفا أن جلسات الحوار الوطني جلسات جدية.



وتابع أن المحليات تكون مفرغة لمجلس النواب، لأنها دائما تكون في نطاق تدريبي لمن يريد أن يكون عضوا في مجلس النواب فيما بعد.