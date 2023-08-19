عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة حمراء.. مهاجم إسبانيول يرفض عرضا بملايين الدولارات من الأهلي

لاندري ديماتا
لاندري ديماتا

أكد تقرير صحفي، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، عرضا مغريا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ديماتا رفض عرضا بملايين الدولارات من النادي الأهلي، ويمتلك عدة عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وتركيا وسويسرا، ومن المقرر حسم وجهته المقبلة الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رفض ديماتا عرض الأهلي بسبب تفاضيل مهاجم إسبانيول المشروع الرياضي على المشروع المالي.

ولفتت إلى أن إسبانبول يتوقع أن تنتعش خزينته بمبلغ مليوني يورو من وراء رحيل مهاجمه البلجيكي ديماتا.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل عدد من المهاجمين في الميركاتو الجاري أخرهم محمد شريف إلى الخليج السعودي.

ويقضى لاعبو الأهلي فترة راحة حاليا، قبل الدخول في معكسر استعدادا للموسم المقبل 2023-2024.

الأهلى إسبانيول ديماتا النادي الأهلي لاندي ديماتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ترشيحاتنا

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

القباج: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتشغيل النساء المستفيدات من برامج التضامن

صدمة حمراء.. مهاجم إسبانيول يرفض عرضا بملايين الدولارات من الأهلي

مدينة أشباح ونهاية العالم.. هذا ما يحدث في كندا تحت لهيب الحرائق.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ