صدمة حمراء.. مهاجم إسبانيول يرفض عرضا بملايين الدولارات من الأهلي

أكد تقرير صحفي، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، عرضا مغريا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ديماتا رفض عرضا بملايين الدولارات من النادي الأهلي، ويمتلك عدة عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وتركيا وسويسرا، ومن المقرر حسم وجهته المقبلة الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رفض ديماتا عرض الأهلي بسبب تفاضيل مهاجم إسبانيول المشروع الرياضي على المشروع المالي.

ولفتت إلى أن إسبانبول يتوقع أن تنتعش خزينته بمبلغ مليوني يورو من وراء رحيل مهاجمه البلجيكي ديماتا.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل عدد من المهاجمين في الميركاتو الجاري أخرهم محمد شريف إلى الخليج السعودي.

ويقضى لاعبو الأهلي فترة راحة حاليا، قبل الدخول في معكسر استعدادا للموسم المقبل 2023-2024.