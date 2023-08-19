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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الريادة: جلسات الحوار الوطني شارك فيها جميع أطياف المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحويل التشريعات إلى مجلس النواب، وأعطى الضوء الأخضر للمشاركين في الحوار بحرية إبداء الآراء والاقتراحات خلال الجلسات. 

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز"، أنه تم مناقشة نحو 75% من الموضوعات المتعلقة بالمحور السياسي، الذي ضم عدد 20 لجنة، وتم التوافق على قانون المجالس المحلية، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 وأشار إلى أن جلسات المناقشة في  الحوار الوطني شارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري المخلصين، وتم رفع مخرجات وتوصيات 13 لجنة، بنحو 55 موضوعًا، لافتًا إلى أنه سوف يتم مناقشة باقي موضوعات الحوار الوطني تباعًا.

الحوار الوطني السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الريادة قانون المجالس المحلية

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