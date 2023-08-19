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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أحمد حسن
أحمد حسن

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق معسكر الفريق بالنمسا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي: قدمنا ما يقرب من 50 إسم لمارسيل كولر وكان خياره الأول هو سوزا.. المدرب مصم على اختيار معين ودورنا تلبية طلباته"

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

 

 

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أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

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