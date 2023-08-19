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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

استقر مسؤولو نادي الزمالك على عدم ضم أي صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "كلام فى سرك الزمالك مش هيجيب أي صفقة جديدة هذا الصيف".

علي جانب أخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل. 

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الميركاتو الصيفي الجاري الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الفريق الأول لكرة القدم صفقات جديدة ميركاتو الصيف

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