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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجيل عن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني: أوفى بوعده

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الشُكر مستحق للرئيس السيسي لدعوته لإقامة الحوار الوطني.

وأضاف "ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سواء  كانت عن طريق قرارات تنفيذية رئاسية، أو عن طريق اصدار تعديلات تشريعية لقوانين موجودة بالفعل، واصدار قوانين جديدة التي عليها المخرجات وصياغات النهائية للحوار الوطني.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على أن هذا الحوار يقدم رؤية جديدة لحل مشكلات الحاضر ويجعل الدولة تتغلب على التحديات التي تواجهها، في حوار حقيقي دون سقف أو إقصاء أحد.

وعلق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ، على استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني٫ قائلا: “أوفى بوعده”.
 

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