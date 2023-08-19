بمكونات سهلة وبسيطة فى مطبخك.. أسرار فتة الشاورما والثومية مع الشيف سارة

عرضت الشيف سارة سمير من خلال برنامج “مطبخ البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” طريقة عمل فتة الشاورما مع الثومية والأرز البسمتي.



مكونات عمل فتة الشاورما:

بصل بودر- ثوم بودر- بصل أحمر شرائح- طماطم شرائح-فلفل الوان-ملح- فلفل أسود- كزبرة ناشفة- خل-زبادى- ال 7 بهارات-قرفة-بقدونس-جوزة الطيب- كزبرة خضراء-زيت

طريقة عمل الأرز البسمتي

يتم وضع مكعب مرقة في إناء ونضيف إلية معلقة كاري وكركم في الزيت ثم نضع الارز عليهم ويتم تشويحة جيدا ثم يتم إضافة المياه عليه ويغطي.

مكونات الثومية:

نصف كوب نشا

كوب من الماء

نصف كوب زيت

معلقة كبيرة ثوم مفروم

معلقة من الخل

2 ملعقة كبيرة من المايونيز

ملح حسب الرغبة



طريقة العمل:

يتم وضع كل المكونات وتوابل فتة الشاورما فى بولة كبيرة ونضيف عليها الفراخ مقطعة بطريقة الشاورما ويتم تقلبيهم جيدا، ثم نقع الفراخ داخل هذه التتبيلة لمدة من نصف ساعة إلى 3 ساعات، ثم يتم تسخين إناء به زيت بسيط ساخن ويتم وضع الشاورما فيه ونقلبها جيدا.