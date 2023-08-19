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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

1.5 مليون مصاب.. متحور جديد يراوغ المناعة وينتشر بسرعة كبيرة

متحور جديد
متحور جديد

يشهد العالم موجة كارثية جديدة في ظل انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا، خصوصا بعد تأكيد البيانات الرسمية على انتقالها حتى الآن إلى أكثر من ٥٠ دولة.

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وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم اكتشاف منحور جديد من فيروس كورونا في البلاد لديه قدرة كبيرة على التحور.

وأضافت الوكالة أنه تم تحديد طفرة «بي إيه86.2» في المملكة المتحدة، لدى شخص، ليس له سجل سفر حديث، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم.

من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة «إكس» إلى أنها تراقب المتحوّرات من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن «التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة».

وأكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة بين 17 يوليو و 13 أغسطس سُجلت أكثر من 1,4 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 حالة وفاة. 

كورونا العالم فيروس

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