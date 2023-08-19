ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملة تفتيشية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية ،والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مرخص و أدوية سليمة و محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٢١ عبوة ) لـ (١٥ صنف ) دواء بيطري مخالف و عدد (٣٠٠٠ جرعة تحصين ) ما بين مجهول (منتهى الصلاحية و غير مسجل و محظور تداولها ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.