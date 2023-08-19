عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال حملة تفتيشية بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية ،والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تقديم الخدمة لـ 2800 مواطن بالقافلة الطبية في عرب درويش بالشرقية

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مرخص و أدوية سليمة و محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٢١ عبوة ) لـ (١٥ صنف ) دواء بيطري مخالف و عدد (٣٠٠٠ جرعة تحصين ) ما بين مجهول (منتهى الصلاحية و غير مسجل و محظور تداولها ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الأدوية البيطرية الإشتراطات الصحية الإجراءات القانونية الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري اللقاحات البيطرية بيطري الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

المؤبد لـ 14 متهما والمشدد لـ 6 متهمين في قضية تهريب الأموال

كامل الوزير: نستهدف إنشاء كلية تكنولوجية النقل مستقبلا لإعداد أجيال متخصصة

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في فرنسا

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ