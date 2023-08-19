عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض " أيادي مصر " للحرف اليدوية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معرض " أيادي مصر " للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها وذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة .

جاء ذلك  بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية و اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقام اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان بجولة تفقدية بالمعرض للتعرف علي المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والسجاد اليدوي والكليم والاحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكورشية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ، موجهاً بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة علي منصة " أيادي مصر " من محافظة القليوبية .

وشدد اللواء هشام آمنة على اهتمام فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنصة " أيادى مصر " لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر " والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن " منصة أيادى مصر " تهدف إلي تمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن بالمحافظات عبر منصة إلكترونية ، 
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع .

وأكد " آمنة " علي دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج " مشروعك " .

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية علي أرض المحافظة ، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم عبر منصة " أيادي مصر " .

وأوضح محافظ القليوبية أن هناك اهتماماً كبيراً من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التي تتمتع بها مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً تقديم كل الدعم اللازم لتلك الحرف لزيادة فرص العمل وتحسين دخل الأسر .

ووجه محافظ القليوبية الدعوة لجميع المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات  الموجودة التي تتمتع بجودة وأسعار مناسبة وجيدة .

IMG-20230819-WA0039
IMG-20230819-WA0039
IMG-20230819-WA0040
IMG-20230819-WA0040
IMG-20230819-WA0032
IMG-20230819-WA0032
IMG-20230819-WA0035
IMG-20230819-WA0035
IMG-20230819-WA0036
IMG-20230819-WA0036
IMG-20230819-WA0037
IMG-20230819-WA0037
IMG-20230819-WA0034
IMG-20230819-WA0034
وزير التنمية المحلية القليوبية ايادى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

المؤبد لـ 14 متهما والمشدد لـ 6 متهمين في قضية تهريب الأموال

كامل الوزير: نستهدف إنشاء كلية تكنولوجية النقل مستقبلا لإعداد أجيال متخصصة

مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في فرنسا

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ