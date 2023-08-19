محمود الليثي يتغزل فى محمد حماقي: العالمي الأسطورة

شارك المطرب الشعبي محمود الليثي، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو له رفقة المطرب محمد حماقي من المطار، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال محمود الليثي في مقطع الفيديو: "أنا معايا مفاجأة خطيرة، العالمي الأسطورة محمد حماقي، ده الفنان بتاعي المفضل.. يارب يخليك ليا وأنت رايح ترفع راسنا في قرطاج، عايزين نلعب ماتش بلايستشن وهجيلك المكتب، حبيبي ياعالمي".

جدير بالذكر أن النجم محمود الليثي، أحيا حفلا فنيًا خاصًا بالتجمع الخامس، وتألق بمجموعة مختارة من أغانيه المميزة من بينها "عم يا صياد، حط إيده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، إذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق"، وغيرها من الأغانى الشعبية.

ويعد أخر أعمال محمود الليثي الذي شارك فيها كضيف شرف مسلسل «الفرح فرحنا»، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.