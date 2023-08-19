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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : المشاركون في الحوار الوطنى عرضوا آرائهم بشفافية وبدون قيود

النائب محمود الصعيدي
النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب

أكد النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي لإنعقاد الحوار الوطنى جاءت في التوقيت الأنسب، فالشارع المصري كان في حاجة ضرورية لهذا الحراك السياسي الشعبوى في الفترة الراهنة، فضلا عن الإستعانة القائمين عليه التنظيم والفعاليات عناصر مشهود لها بالكفاءة والخبرة العملية الكبيرة وأبرزهم الدكتور ضياء رشوان والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى.

وأضاف “ الصعيدى ” خلال حواره مع “ صدى البلد”، أن سير الجلسات حاليا يتم بشكل منظم، بجانب تقسيم اللجان وموضوعات الحوار كان علي مستوى الحدث وبالتالي فعند متابعة انعقاد الجلسات سيجد المواطن أن الحوار يناقش كل ما يهمه من النواحى الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتنموية من خلال الاستعانة بالمختصين في كل مجال.

وتابع النائب : أما بالنسبة لرأيي في إدارة الجلسات، فكل شخص أو كيان مشارك تمكن من التعبير عن وجهات نظره بكل وضوح وشفافية دون قيود أو وضع خطوط حمراء، وبالفعل بدأت النتائج الأولية في الظهور والتي كان أبرزها مطالبة الأغلبية من المشاركين بإعتماد آلية القائمة المطلقة في إجراء الانتخابات.

واختتم النائب حديثه، قائلا : “ من خبرتى فهو حوار وطنى شامل ومنظم ويتم إدارته بشكل احترافي، وبالفعل بدأت التوصيات التي تم الموافقة عليها في الخروج إلي النور ومن المقرر لها دراستها ثم الإرسال للرئيس السيسي” .

الحوار الوطني الرئيس السيسي مجلس النواب الحراك السياسي الانتخابات

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