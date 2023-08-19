مقتل مستوطنين في إطلاق النار قرب حاجز حوارة بـ نابلس

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن مستوطنين اثنين أصيبا، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وحسب ما ذكرته وكالة "معًا" الفلسطينية، في بداية الحدث، أفادت مصادر عبرية بأن ما جرى عملية جنائية، إلا أن الإعلام العبري تراجع وأكد أن عملية إطلاق النار وقعت في حوارة نفذها فلسطيني، وأدت لإصابة مستوطنين اثنين بجراح حرجة، والمنفذ انسحب من المكان".