توب الرجولة الزي الرسمي.. مراحل تصنيع الجلباب الصعيدي | صور

يعد الجلباب الصعيدي، أحد أهم ما يميز زي أهالي جنوب مصر، والتي يمتهن صناعتها أجيال تلو الأجيال من مئات السنين.

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً لمراحل تصنيع الجلباب الصعيدي، من دكان صغير بمنطقة العتبة.

ويتميز الجلباب الصعيدي بتنوع الأقمشة المستخدمة في صناعته، وتعدد مراحل قص القماش وتفصيله بشكل محدد وثابت.

وعلى الرغم من التحول في الأزياء بحسب الفئات الشبابية حالياً، إلا أنه يظل كما هو عليه في صعيد مصر بحكم العادات والتقاليد، خاصةً مع كبار السن والشيوخ.

ويعد الجلباب زياً رسمياً في الصعيد، وبرغم ارتفاع تكلفته إلا أنه لا غنى عنه، ويختلف الجلباب الصعيدي عن غيره من الاسكندراني أو الفلاحي أو السوداني.

96f8cf8b-ac07-41b6-b079-3f62b20873b5

bc63bf40-6bc5-48e7-8f66-fb545300159e

8709f3c5-4558-4006-9998-a12d5349a2a8

e5b89287-faf2-404c-9626-8ac5115e2ffa

af86c9e1-2fe2-42bf-8db0-a5cecff0e815

595b1182-e0c4-4a41-ae7b-cc42cf3c6bec

e04b062d-9d9c-4290-9f92-d41a9a001696

accc5fb7-4a44-40cf-a16e-1406eb1f26a2

95b8dd2d-2457-4b1e-8f7e-99662ca1aac0

8f898c14-14b3-4a43-8a7b-01cf873a8440

307f0036-41a2-4b91-8301-ad22b1bfaf56

d1db80d8-1276-4522-ae9e-7f2f67a02f3c

e4e1bfc3-f30b-4970-a886-97f4066010d9

4cac3a75-f6a5-4136-a48e-ceb7693bda0b

f622d745-94c3-4b46-b931-5a1790add0f3

3fde20a4-5b6d-44f3-b209-74acfd27d029

020c7f3d-2de5-46a8-895c-b38c4de96be7

35d4680d-b44c-4351-ac8a-9e9849cda76e

04b8b42a-d2d1-4701-bad7-68c02f112448

6414312e-cfec-4272-aa11-fd31bc6dac48

67f84e65-d32c-4c6c-b319-d8334cd45ed6

576bc0da-ae66-4326-babd-3fcc1affc5c5

25c277ca-5722-409b-8fa6-f190bc82a99e