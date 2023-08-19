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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توب الرجولة الزي الرسمي.. مراحل تصنيع الجلباب الصعيدي | صور

صدى البلد

يعد الجلباب الصعيدي، أحد أهم ما يميز زي أهالي جنوب مصر، والتي يمتهن صناعتها أجيال تلو الأجيال من مئات السنين.

ورصدت عدسة صدى البلد صوراً لمراحل تصنيع الجلباب الصعيدي، من دكان صغير بمنطقة العتبة. 

ويتميز الجلباب الصعيدي بتنوع الأقمشة المستخدمة في صناعته،  وتعدد مراحل قص القماش وتفصيله بشكل محدد وثابت.

 وعلى الرغم من التحول في الأزياء بحسب الفئات الشبابية حالياً، إلا أنه يظل كما هو عليه في صعيد مصر بحكم العادات والتقاليد، خاصةً مع كبار السن والشيوخ. 

ويعد الجلباب زياً رسمياً في الصعيد، وبرغم ارتفاع تكلفته إلا أنه لا غنى عنه، ويختلف الجلباب الصعيدي عن غيره من الاسكندراني أو الفلاحي أو السوداني. 

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الأقمشة العادات والتقاليد الصعيدي صعيد مصر منطقة العتبة الجلباب الصعيدي

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