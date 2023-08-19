توب الرجولة الزي الرسمي.. مراحل تصنيع الجلباب الصعيدي | صور

يعد الجلباب الصعيدي، أحد أهم ما يميز زي أهالي جنوب مصر، والتي يمتهن صناعتها أجيال تلو الأجيال من مئات السنين.
ورصدت عدسة صدى البلد صوراً لمراحل تصنيع الجلباب الصعيدي، من دكان صغير بمنطقة العتبة.
ويتميز الجلباب الصعيدي بتنوع الأقمشة المستخدمة في صناعته، وتعدد مراحل قص القماش وتفصيله بشكل محدد وثابت.
وعلى الرغم من التحول في الأزياء بحسب الفئات الشبابية حالياً، إلا أنه يظل كما هو عليه في صعيد مصر بحكم العادات والتقاليد، خاصةً مع كبار السن والشيوخ.
ويعد الجلباب زياً رسمياً في الصعيد، وبرغم ارتفاع تكلفته إلا أنه لا غنى عنه، ويختلف الجلباب الصعيدي عن غيره من الاسكندراني أو الفلاحي أو السوداني.