ممكن تخش طب.. مفاجأة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثانية

تحدث الكاتب الصحفي زكي السعدني، عن مؤشرات القبول بالجامعات في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، قائلا:" غلق المرحلة الثانية غدا الأحد ".

وقال زكي السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" المرحلة الثانية بها 350 ألف طالب وطالبة ".

وتابع زكي السعدني:" من المتوقع أن تغلق المرحلة الثانية للتنسيق بـ 68% كحد ادنى للعلمي و58.54 % للأدبي".

واكمل زكي السعدني :" طلاب العلمي يفضلون الالتحاق بالطب البيطري في المرحلة الثانية "، مضيفا:" مؤشر الالتحاق بالطب البيطري قد يصل لـ 85%".

وتابع زكي السعدني :" الأماكن المتاحة أمام طلاب الادبي قليلة وتنحصر أمام كليات محددة سواء في المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة ".