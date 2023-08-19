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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيول صيفية شديدة تضرب منطقة الفرانجة بسانت كاترين

سيول صيفية بسانت
سيول صيفية بسانت كاترين

تعرضت منطقة الفرانجة بمدينة سانت كاترين اليوم لسيول شديدة، بعد تساقط الأمطار على المدينة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى ونشر المعدات الثقيلة على طول الطريق الموازي لمجرى السيل.

أعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بالمدينة اليوم السبت، منذ أن تعرضت لتقلبات مفاجأة في حالة الطقس، وغطت السحب والغيوم سماء المدينة، وأعقبها تساقط أمطار غزيرة، أسفرت عن حدوث سيول بمنطقة الفرانجة.

أكدت الوحدة المحلية، أن السيول تسير في مجراها الطبيعي، المجرى الذي جرى إقامته ضمن مشروعات حماية المدينة من أخطار السيول، متجه نحو السدود والبحيرات الصناعية الخاصة بتجميع مياه السيول وتخزينها، لاستخدامها في أغراض الشرب والزراعة.

أوضحت أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمدينة تعمل بشكل طبيعي، ولم يؤثر السيل على حركة المرور في نطاق المنطقة الواقع فيها.

كانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم تساقط أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة جنوب سيناء، ومنها مدن "دهب، طابا، سانت كاترين"، وقد تكون هذه الامطار رعدية تصل لحد السيول بمدينة سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.

سيول الفرانجة بسانت كاترين

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سيول صيفية شديدة بسانت كاترين المعدات

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