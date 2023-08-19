عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

القصة الكاملة لـ
القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان

في مشهد مؤسف، تعرض أكثر من 80 منزلًا لمسيحيين و19 كنيسة للتخريب في ولاية البنجاب بباكستان، عندما اجتاح المئات حيًا مسيحيًا في مدينة جارانوالا الأربعاء الماضي، بعد انتشار أخبار عن قيام مسيحيين بتدنيس القرآن.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال أحد رجال الدين لأتباعه أنه "من الأفضل أن تموت إذا كنت لا تهتم بالإسلام".

ومن هنا اقتحمت حشود منطقة جارانوالا، واضطرت عائلات إلى الفرار إثر هجوم شنّه مئات السكّان المسلمين على المنطقة، حيث أحرقوا وخربوا كنائس ومنازل.

تخريب أكثر من 19 كنيسة

وذكرت الشرطة الباكستانية أمس الجمعة أنه في حصيلة لأعمال العنف التي شهدتها مناطق في ولاية البنجاب على خلفية اتهام مسيحيين بتدنيس القرآن، تم تخريب أكثر من 80 منزلا لمسيحيين و19 كنيسة.

وصرح قائد شرطة ولاية البنجاب عثمان أنور لوكالة "فرانس برس" بأن "الأحداث التي وقعت كانت مأساوية. عنف مثل هذا لا يمكن تبريره أبدا". مضيفًا أنه سيسافر إلى مدينة جارانوالا غدًا الأحد للتعبير عن تضامنه مع المسيحيين.

وأضاف أنه قام بنفسه باستجواب شقيقين مسيحيين اتهما بتدنيس القرآن، "لتجنب اتهامات التعذيب".

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال 128 شخصًا إضافيًا بسبب أعمال العنف، مشيرًا إلى أن الشرطة تقوم بحراسة 3200 كنيسة في أنحاء ولاية البنجاب لطمأنة المسيحيين.

ولفت "كان على رجل الدين هذا أن يفهم أنه عندما تجمع الناس في مثل هذه البيئة المشحونة ... في بلد كان الناس فيه بالفعل حساسين للغاية بشأن التجديف، فإن الأمر يشبه إضافة الوقود إلى النار".

من جانبه، عبر أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عن صدمته إزاء هذه الأعمال، داعيًا إلى اتخاذ إجراء صارم ضد المسؤولين عن أعمال العنف.

ومنذ عام 1990، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا في ما يتعلق بادعاءات التجديف، بحسب ما نقلته “يورو نيوز"، حيث كان من بين القتلى أناس ينتمون إلى الأقليات الدينية وسياسيون بارزون وطلاب ورجال دين ومرضى نفسيون.

وتم إحراق هؤلاء حتى الموت أو شنقهم من قبل غوغاء، أو قتلهم رميا بالرصاص في قاعات المحاكم أو ضربهم حتى الموت.

طمأنة المسلمين جيرانهم المسيحيين

ومع انتشار الذعر والفوضى في المكان، نزل سكان مسلمون لمساعدة وطمأنة جيرانهم المسيحيين.

ونقلت "فرانس برس" عن سكان من الحي الذي تعرض للهجوم أن "الجيران المسلمين علّقوا بسرعة آيات قرآنية على أبواب منازل جيرانهم المسيحيين على أمل تجنب حدوث أعمال عنف".

وقال رسول، وهو رجل مسلم يبلغ 58 عاما "كانت امرأتان تركضان. فتحت لهما باب منزلي وتركتهما تدخلان. كانتا قلقتين جداً لكنّني أرحتهما".

من جانبه، استنكر الأزهر الشريف الاعتداءات التي قام بها البعض على عدد من الكنائس شرقي باكستان.

وأكد رفضه القاطع لمثل هذه الجرائم المنبوذة، لافتًا إلى أن القرآن الكريم الذي يُعتدى عليه من بعض المتطرفين المجرمين -في ظل تخاذل بعض الحكومات- هو ذاته الذي يأمر بالحفاظ على دُور العبادة للمسلمين وغير المسلمين وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأزهر الجميع إلى الاحتكام لصوت العقل ولغة الحوار، والرجوع إلى سماحة الشرائع السماوية التي تدعو إلى تقبل الآخر، وتسعى إلى نشر التسامح والأخوة الإنسانية بين بني البشر؛ لتسود ثقافة السلام بين الشعوب.

كما أعرب مجلس حكماء المسلمين، عن رفضه لما تم تداوله من قيام بعض المتطرفين بالإقدام على تدنيس نسخ من المصحف الشريف، وما تبعه من قيام بعض المتطرفين أيضا بالاعتداء على عدد من الكنائس في باكستان.

وأكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية التي تدعو لاحترام مقدسات الآخر وعدم الاعتداء على دور العبادة.

وأوضح أن القرآن الكريم قد أكد ضرورة الحفاظ على دور العبادة وعدم الاعتداء عليها، موجهًا نداء عاجلا للحكماء من الطرفين لضرورة وأد الفتنة ومواجهة خطابات التعصب والكراهية بالدعوة إلى الحوار والتسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ باكستان وشعبها من كل مكروه وسوء.

تدنيس القرآن كنيسة ولاية البنجاب باكستان الاعتداءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ