رئيس الجالية المصرية في فرنسا: أداء الفراعنة في المونديال منحنا الفخر رغم وداع البطولة

أكد المهندس صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن مشوار المنتخب المصري في كأس العالم 2026 ترك أثرًا كبيرًا في نفوس أبناء الجالية، مشيرًا إلى أن مباراة دور الـ16 أمام الأرجنتين حظيت بمتابعة واسعة من المصريين المقيمين في فرنسا الذين التفوا حول شاشات التلفزيون لمساندة منتخبهم.

وقال صالح فرهود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الأجواء بين أبناء الجالية اتسمت بالحماس والفخر، خاصة بعد الأداء الذي قدمه المنتخب أمام أحد أبرز منتخبات العالم، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا نموذجًا مشرفًا يعكس تطور الكرة المصرية.

وتابع أن تقدم المنتخب المصري خلال اللقاء منح الجماهير شعورًا كبيرًا بالأمل، إلا أن مجريات المباراة تغيرت في النهاية، وهي طبيعة كرة القدم التي لا تخلو من المفاجآت، مؤكدًا أن النتيجة لم تقلل من قيمة الأداء الذي ظهر به اللاعبون طوال البطولة.

وأشار فرهود إلى أن لحظة الخروج من المنافسات كانت مؤثرة بالنسبة له ولأبناء الجالية، لافتًا إلى أن مشاعر الحزن اختلطت بالفخر بعد المسيرة المميزة التي قدمها المنتخب، والتي حظيت بإشادة واسعة من المصريين والعرب المقيمين في فرنسا.

كما كشف أن عددًا من أبناء الجاليات العربية حرصوا على تهنئة المصريين بما حققه المنتخب، معتبرين أن الأداء الذي قدمه "الفراعنة" عكس صورة إيجابية عن الكرة العربية في البطولة.

اعتزازهم بوطنهم

وأشار رئيس الجالية المصرية في فرنسا تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجاز الذي حققه المنتخب بالوصول إلى هذا الدور سيبقى محطة مهمة في تاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أن الجماهير، وخاصة الأطفال، عبروا عن اعتزازهم بوطنهم بترديد هتافات "تحيا مصر" عقب المباراة، في مشهد جسد روح الانتماء والفخر.