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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بـ«طب القاهرة»: متحور إيريس الجديد لم ينتشر في مصر حتى الآن

فيروسات
فيروسات

‏قال الدكتور شريف عبد العال، استشاري طب الأطفال في كلية الطب جامعة القاهرة، أن جائحة كورونا انتهت، ولكن يجب أن نتعايش مع المتحورات الخاصة بها مثل أدوار البرد، مؤكدا أن أي فيروس طبيعي لديه قدرة على التحور؛ للتغلب على مناعة الجسم، حتى فيروس الأنفلونزا يتحول كل عام في شكل جديد.

وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه في 17 فبراير 2023 ابلغوا عن متحور "EG5" وأن نسبة انتشاره في العالم حوالي 20% وهذه نسبة مرتفعة جدا، لكن انتشاره ليس له أي خطورة أو دلالة غير أنه من عائلة فيروس كورونا، وخطورته ليست كبيرة على الأطفال وكبار السن.

‏وأضاف ان متحور "إيريس" الجديد غير منتشر في مصر حتى الآن، ووزارة الصحة لم تعلن عن وجود حالات في مصر حتى الآن، لكن بالطبع من الوارد أن يحدث انتشار في مصر بسبب السفر والعدوى.

متحور إيريس مصر وزارة الصحة الإعلامية هبة جلال متحور EG5 فيروس الإنفلونزا

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