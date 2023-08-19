حقيقة تطعيم المصريين بلقاحات كورونا مجددًا.. مستشار الرئيس للصحة يحسم الأمر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حقيقة تطعيم المصريين بلقاحات كورونا مرة أخرى بسبب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يمكن لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحصول على جرعة تنشيطية من اللقاحات لمزيد من الحماية والوقاية".

وتابع محمد عوض تاج الدين: "غير مطلوب تواجد تطعيم عام لكل المصريين بلقاحات فيروس كورونا".

وأضاف محمد عوض تاج الدين:" تم رصد متحور كورونا الجديد في حوالي 55 دولة حول العالم".

وتابع محمد عوض تاج الدين :" أي معلومات عن وباء كورونا يتم الإعلان عنها بشكل فوري"، مضيفا:" أعراض متحور كورونا الجديد مماثلة للمتحورات السابقة ".