مستشار الرئيس للصحة يفجّر مفاجأة حول متحور كورونا الجديد في مصر

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حتى هذه اللحظة لم يتم رصد متحور كورونا الجديد في مصر".

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "تم رصد متحور كورونا الجديد في حوالي 55 دولة حول العالم".

وتابع محمد عوض تاج الدين: "أي معلومات عن وباء كورونا يتم الإعلان عنها بشكل فوري"، مضيفًا: "أعراض متحور كورونا الجديد مماثلة للمتحورات السابقة".

وأكمل محمد عوض تاج الدين: "قد يصاب الفرد بالتهاب الحلق وتكسير الجسم وارتفاع درجات الحرارة والعطس والرشح".

ولفت محمد عوض تاج الدين: "أي مواطن يصاب بفيروس تنفسي قد يكون معدياً للمخالطين له وبالتالي عليه أن يعزل نفسه ويرتدي كمامة ويستشير طبيبًا للحصول على العلاج الملائم".