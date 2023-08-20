أستاذ مناعة.. فيروس كورونا لن ينتهى والتعايش معه ضرورة | فيديو

قال الدكتور، أحمد سلمان أستاذ المناعة واللقاحات، أن المتحور الجديد من أوميكون، متوقع ظهوره، كما ستظهر متحورات جديدة أخرى.

وأضاف أحمد سلمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن فيروس كورونا صعب أن يتلاشى، لذا يجب التعايش معه، لافتا إلى أنه تم اكتشاف فيروس كورونا منذ 75 عاما وهو فيروس موسمى.

وتابع استاذ المناعة واللقاحات:" ما تم اثباته بشأن المتحور الجديد أنه أسرع فى الانتشار من متحور اوميكرون، ولحسن الحظ أن اعراضه مشابه لباقى المتحورات.

لم يتم رصد متحور كورونا

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، حتى هذه اللحظة لم يتم رصد متحور كورونا الجديد في مصر.

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "تم رصد متحور كورونا الجديد في حوالي 55 دولة حول العالم أي معلومات عن وباء كورونا يتم الإعلان عنها بشكل فوري".