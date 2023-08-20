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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار السيسي عن "كورونا": الجائحة انتهت والفيروس ما زال موجودا

صدى البلد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيسي للشؤون الصحية "إننا نسمع كل فترة عن متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق، على الرغم من أن المظهر العام عالميا لا يوحي بأزمة جديدة".
وأضاف عوض تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية إلى برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن جائحة كورونا انتهت كحالة طوارئ عالمية لكن الفيروس ما زال موجودا كفيروس تنفسي، موضحا أن الإنفلونزا الموسمية عدد فيروساتها 256، لذا تطعيم الإنفلونزا يتم تغييره كل عام وفقا للنوع الأكثر انتشارا.
وأكمل عوض تاج الدين أن "17% من عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحصائيا يهمنا مدى انتشار الفيروس، ومدى حدته وعدد إصابته وتداعياته ونسب الوفيات منه".
وتابع عوض تاج الدين: "المتحور الجديد EG.5 قدرته على الانتشار أكثر مما قبله، ومتحور "أوميكرون" كان يصيب عددا أكبر من البشر، ونقلق لأن الإصابات تكون أكثر وربما تؤدي لمضاعفات للمرض، والمتحورالجديد وصل إلى 55 دولة".

وأكد أنه حتى هذه اللحظة المتحور الجديد EG.5 لم يصل إلى مصر، مشيرا إلى أن أي إصابات في مصر سيعلن عنها فورا، وأنه يوجد فرق طبية لفحص القادمين لمصر من جميع الدول.

وعن أعراض المتحور الجديد، لفت تاج الدين إلى أن الأعراض هي نفسها أعراض فيروس كورونا من ارتفاع للحرارة والتهاب في الحلق و"تكسير" (تعب) في الجسم، موضحا أن علاج حالات البرد المنتشرة حاليا هو الراحة في المنزل يومين أو ثلاثة حتى لا يعدي المصاب غيره ويستخدم أدواته الواحدة.

لا مؤشرات لعودة الكمامات

وأفاد عوض تاج الدين بأنه لا مؤشرات لعودة الكمامات ولا مؤشرات لتطعيم قومي، مردفا: "هناك فئات ننصحها بنوعين من التطعيمات الإنفلونزا الموسمية وتطعيم ضد كورونا، وهم صغار السن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأورام أو السكر".

وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، ما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.

وقالت منظمة الصحة، إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة"، وحتى 8 أغسطس الجاري، جرى اكتشاف المتحور الجديد في أكثر من 51 دولة، إذ يعتبر الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، ويقدر أنه مسؤول عن حوالي 17% من حالات كورونا الحالية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل المتحور XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، طبقاً للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة الخطورة.

عوض تاج الدين كورونا متحور جديد EG 5 جائحة كورونا

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