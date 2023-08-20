الأهلي يتفق مع كولر على التجديد مقابل 185 ألف دولار

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التجديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN""يضع مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي الرتوش الأخيرة على عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الاتفاق معه على تجديد عقده لمدة موسمين .



وأضاف : "الأهلي اتفق مع مارسيل كولر على زيادة قيمة عقده إلى 185 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع بنود تحفيزية مع كل بطولة يحصدها المارد الأحمر في الفترة المقبلة



وتابع: "هناك شرط جزائي في عقد مارسيل كولر الجديد مع النادي الأهلي، يسمح لكل طرف بدفع شهرين من قيمة العقد، ولكن من الممكن أن يكون هناك اتفاق بالرحيل بالتراضي وذلك حين إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بالرحيل قل انطلاق الموسم