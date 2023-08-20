أخبار الفن.. عمرو دياب يغلق شوارع لبنان.. وتفاصيل حفل محمد رمضان في جدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

الهواتف المحمولة تمطر عليه.. تفاصيل حفل محمد رمضان في جدة

نظمت شركة Benchmark حفلا غنائيا ضخما لـ محمد رمضان في مدينة جدة، حضره الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دووم.

مصطفى قمر: أشكر الجمهور السعودي وأحضر لحفل مفاجأة

أعرب المطرب مصطفى قمر، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على حفلته الأخيرة التي أحياها في السعودية ورفعت شعار كامل العدد وحققت نجاحا كبيرا، وإشادات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق



ليلة استثنائية ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت ليلة أمس وسط حضور جماهيري غفير .

أنا غلطان ووحشتوني.. تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا في لبنان بعد غياب أكثر من 12 عامًا، وسط توافد عدد كبير من الجماهير على حفل منذ بدايته.