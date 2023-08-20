أهم الأخبار.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الجمهور يحاصر كهربا.. الذهب يتراجع 1.27%

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم
اليوم.. محاكمة مجدي راسخ في قضية الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز
برفقة ابنه.. شيكابالا يستمتع بإجازة الصيف
من مدينة السادات.. شاهد| الجمهور يحاصر محمود كهربا
برسالة و صور رومانسية .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط
باحث شرعي: أغلب الملحدين شباب يجهلون علوم الدين.. فيديو
الذهب ينهي الأسبوع على تراجع 1.27%
اليونان .. إخلاء 8 قرى بسبب حرائق الغابات