أهم الأخبار.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الجمهور يحاصر كهربا.. الذهب يتراجع 1.27%

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم



اليوم.. محاكمة مجدي راسخ في قضية الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز



برفقة ابنه.. شيكابالا يستمتع بإجازة الصيف



من مدينة السادات.. شاهد| الجمهور يحاصر محمود كهربا



برسالة و صور رومانسية .. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط



باحث شرعي: أغلب الملحدين شباب يجهلون علوم الدين.. فيديو



الذهب ينهي الأسبوع على تراجع 1.27%



اليونان .. إخلاء 8 قرى بسبب حرائق الغابات



الجزائر.. اندلاع 7 حرائق في عدة ولايات

