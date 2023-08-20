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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات القطار بمزلقان أنشاص الرمل دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "فايزة م ح س ا" 53 سنة مقيمه بساتين اسماعيلية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها اسفل عجلات القطار بمزلقان انشاص الرمل دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة

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