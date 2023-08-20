حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

عملت الحكومة على تراجع أسعار السلع الاساسية من خلال عدة قرارات مختلفة، وتراجع سعر السكر خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم التفاصيل.

الكر الابيض

طرح السكر بالبورصة

كشف اللواء عصام الدين البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، عن أن الشركة تدرس طرح نحو 88 ألف طن سكر أبيض فى البورصة المصرية للسلع خلال 2024.

وأكد البديوي في تصريحات إعلامية، أن الكميات المستهدف طرحها فى بورصة السلع ستكون من فائض الإنتاج لدى الشركة، الذى يتم توريده لصالح البطاقات التموينية.

احتكار التجار للسكر

وأوضح البديوي، أن اتجاه وزارة التموين لطرح السكر فى بورصة السلع له فائدة كبيرة؛ لأنه يقلل من عمليات الاحتكار وزيادة التنافسية بين التجار.





الهدف من طرح السكر في البورصة

وأوضح أن الهدف الرئيسى من هذه الخطوة محاولة السيطرة على جنون الأسعار غير المبرَّر، مؤكدًا على أن السكر متوفر بالشركات، إضافة إلى وجود كميات مستوردة متعاقد عليها فى طريقها للسوق المحلية.

وأشار البديوى إلى أن تعطيش السوق من سلعة السكر بغرض رفع الأسعار بشكل مُبالغ فيه هو شُغل تجار، على حد وصفه، ولا علاقة له بسعر السكر الفعلى وتكلفة إنتاجه الحقيقية.

السكر

وكشف أن شركته تستهدف خلال العام الحالي، طرح 5 أصناف من منتجاتها؛ وهي: “الكحول، والخميرة، والحلاوة، والحلاوة الطحينية، والبسكويت”، فى منصة البورصة المصرية للسلع.

يذكر أن السكر والصناعات التكاملية تورّد شهريًّا نحو 65 ألف طن لصالح البطاقات التموينية.

حجم الانتاج المحلي للسكر

ويصل حجم الإنتاج المحلى من السكر إلى نحو 2.9 مليون طن سنويا، ويبلغ الاستهلاك نحو 3.3 مليون طن.