تركي آل الشيخ يعلق علي تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي

علق المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية علي التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي آل الشيخ :"قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفيه منذ أسبوعين … دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة».