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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلق علي تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية علي التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تركي آل الشيخ :"قرار التعاقد مع مدحت شلبي في القنوات الناقلة للدوري السعودي قرار جميل وافرحني وسعيد بقبوله طلبي نتيجة مكالمتنا الهاتفيه منذ أسبوعين … دوري عالمي يستحق معلقين مميزين".

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة». 

الفنان الكبير محمد الحلو المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ دوري السعودي رئيس الهيئة العامة

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