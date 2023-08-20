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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحرية وفعالة.. وصفة 7 زيوت لعلاج جميع مشاكل الشعر

الشعر
الشعر

تساعد بعض الوصفات الطبيعية على نمو الشعر وتجعله أطول واكثر كثافة، كما تخلصك بعض الزيوت من مشكلة التساقط وتقوى بصيلاته.

ويمكن لخلط بعض الزيوت معا،أن  تعالج التلف والتقصف وتجعل شعرك اكثر نعومة.

وتساعدك الزيوت ايضا فى القضاء على مشكلة القشرة.

خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر لتنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله

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مكونات خلطة الزيوت السبعة

ربع كوب زيت زيتون 
ربع كوب زيت لوز المر 
ربع كوب زيت بصل 
ربع كوب زيت ثوم 
ربع كوب زيت جرجير 
ربع كوب زيت خروع 
ربع كوب زيت قرنفل 

طريقة استخدام خلطة الزيوت السبعة

أمزجي كل الزيوت معا.
ضعي الزيوت في زجاجة محكمة الغلق
اتركيه ليلة كاملة قبل استخدامه
ضعي كمية مناسبة على يديكي، ووزعي الزيوت على شعرك مع التدليك.
غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيدًا.

الزيوت الزيوت السبعة خلطة الزيوت السبعة وصفات طبيعية للشعر طرق علاج تساقط الشعر

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