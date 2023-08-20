مصرع وإصابة 117 شخصاً في قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف شمال أوكرانيا|فيديو

الأحد 20/أغسطس/2023 - 01:15 م 8/20/2023 1:15:49 PM

عرضت فضائية " يورنيوز " فيديو لـ قصف روسي على مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا .

وأسفر الهجوم عن مصرع 7 أشخاص على الأقل و110 جرحى.



فاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة .