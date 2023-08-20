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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية مكبرة للأمن العام بأسوان ودمياط والبحيرة

الشرطة
الشرطة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان – دمياط - البحيرة”، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا "سلاح"، ضُبط خلالها 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

وضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها “4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين”، بحوزة 8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 805 أحكام قضائية متنوعة. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها “9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 24 كيلو جراما من مخدر البانجو – 6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات”، بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.  

وفى مديرية أمن البحيرة، تم ضبط 20 قضية "سلاح" ضُبط خلالها “1 بندقية خرطوش – 5 طبنجات – 14 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 خزينة” بحوزة 18 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية.

وضبط 24 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها “4,740 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 1,250 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 540 قرصا مخدرا”، بحوزة 25 متهما لـ18 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1313 حكما قضائيا متنوعا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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