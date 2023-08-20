الأمن العام يضبط 5 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد" حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته.

ونجحت الحملات فى ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (65سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة") بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.

وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ، محكوم عليه بالحبس (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد") .. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

وضبط ضبط (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف" بتهم "تبديد") .. حال تردده على محل إقامته.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.