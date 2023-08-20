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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية| افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين بجامعة بنها

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد المدربين والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوى إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها ، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة ، مشيرا أن المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة ، وكذلك تنمية المهارات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس من أجل تحسين مخرجات التعليم العالي بالإضافة إلى تحسين الأداء الجامعي  . 
من جانبه ، قال الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.
كما يستهدف البرنامج اكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعه وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته.

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