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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. متابعات ميدانية لمحطات المياه بالعدوة ومعاينة المواقع المقترحة لمشروعات سمالوط

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتأكد من تنفيذ الإنشاءات حسب معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

 

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من جانبه، تفقد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة الأعمال الإنشائية بمحطة مياه العدوة الجديدة بقدرة ٢٠٠ ل/ ث ، ورفع كفاءة محطة مياة صفانية بقدرة ٦٠ ل / ث، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من مشروعات مبادرة " حياة كريمة " والتيسير على المواطنين من أبناء المركز.

وضمن المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة " بمركز سمالوط ، تواصل الوحدة المحلية معاينة المواقع المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحى ، حيث تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز بعض الأماكن المقترحة بقريتى طرفا البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال والشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى غنى ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى المركز.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية محطات مياة محطات مياه الشرب مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات المرحلة الثانية

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