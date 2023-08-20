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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان ترصد 45 طائرة صينية في أجوائها

استفزاز جديد لبكين..
استفزاز جديد لبكين.. تايوان ترصد 45 طائرة صينية في أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، رصد 45 طائرة تابعة للجيش الصيني و 9 سفن حربية تقترب من تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس".

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، أنه "تم اكتشاف 45 طائرة تابعة للجيش الصيني و 9 سفن من طراز PLAN حول تايوان بحلول الساعة السادسة صباحًا.

وأوضحت الوزارة، أن 27 طائرة حربية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان الفاصل بينها وبين الصين، من بينهم 9 مقاتلات من طراز "سو-30"، و 12 مقاتلة من طراز "جيه-10"،  و4 مقاتلات من طراز "جيه-11" وطائرة نقل واحدة من طراز "واي-9" وطائرة هليكوبتر "زد-9".

وأشارت الوزارة إلى أن تايوان أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع ونشرت أنظمة صواريخ أرضية.

وكانت الصين بدأت تدريبات عسكرية حول تايوان السبت اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم"، عقب زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

ووصفت بكين، “لاي”، بأنه "مثير للمشاكل"، متعهدة باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

وعلى إثرها، أطلقت الصين دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

من جهتها، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، مؤكدة  أنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

تايوان والصين خلافات تايوان والصين

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