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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثل الدنمارك .. هولندا تتعهد بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16 بشرط

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روته

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، أن بلاده ملتزمة بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16 بمجرد استيفاء شروط النقل، حسب صحيفة “جارديان” البريطانية.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا لعقد اجتماع مع روته، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الهولندية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 من قبل هولندا والدنمارك.

وكشف زيلينسكي جدول أعماله خلال زيارته إلى هولندا اليوم الأحد قائلا عبر "تيليجرام": "وصلت مع السيدة الأولى والفريق إلى هولندا. كالعادة سنجري محادثات جوهرية مع رئيس الوزراء مارك روته".

وأضاف أن القضية الرئيسية هي تسليم مقاتلات F-16 لأوكرانيا لحماية الشعب الأوكراني من قصف روسيا وجعله أقوى.

ولفت "كما يتضمن جدول الأعمال قمة السلام العالمي، وصيغة السلام، وتقديم روسيا إلى العدالة".

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مارك روته ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا وهولندا

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