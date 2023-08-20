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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي السابق تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

يارا نعوم
يارا نعوم

حرصت يارا نعوم زوجة عماد متعب نجم الأهلي السابق ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت يارا نعوم في الصورة، بإطلالة جذابة، ترتدي قميص أبيض مع قبعة ونظارة، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، وحصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور بمعهد السينما ، ثم بدأت العمل كمهندسة ديكور  تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"


يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٠_١٥٠٤٥٢
يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلي السابق اطلالة تبرز انوثتها زوجة لاعب الاهلي زوجة عماد متعب

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