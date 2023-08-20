عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل عن وزير السياحة والآثار يشارك في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة

شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة في افتتاح أحد الفنادق العائمة بأسوان والذى تمتلكه أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الرحلات البحرية والنهرية. 
 
وقد ألقت نائب الوزير كلمة أكدت خلالها على ما تقدمه مصر من فرص كبيرة للاستثمار وخاصة في مجال السياحة، كما دعت شركاء المهنة الأجانب لمواصلة العمل مع شركائهم المصريين في تقديم خدمات مميزة للسائحين. 

وأوضحت في كلمتها أن هذا الفندق العائم يعزز إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى زيادة السياحة الوافدة لمصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 حيث يساهم في زيادة الطاقة الفندقية في مصر، كما يمثل إضافة لمنتج السياحة الثقافية والذي يعتبر من المنتجات السياحية الرئيسية في مصر باعتباره نشاطاً سياحياً مميزاً وتنافسياً للمقصد المصري يجذب شريحة كبيرة من السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.

كما ألقت الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت في السياحة المصرية هذا العام، والتي تمثلت في زيادة عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبه، تحدث السيد Torstein Hagen الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم عن المقصد السياحي  المصرى، وما يتميز به من منتجات وأنماط سياحية لاسيما في مجال السياحة الثقافية، مؤكدًا على رغبة الشركة لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على  زيادة عدد الليالى السياحية بالمقصد السياحي المصري بحوالي ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث أن الشركة تعتزم تشغيل فندقين جديدين العام القادم.

وخلال مراسم افتتاح الفندق العائم، قامت نائب الوزير بمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات مع الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للفندق العائم لزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة بالمقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن هذا الفندق العائم يعد الفندق الرابع للشركة المالكة والثانى على التوالي للعمل في رحلات السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان بطاقة فندقية 41 كابينة وتقوم بتقديم خدمات متميزة لنزلائها حيث حصلت الشركة على المركز الأول في الرحلات البحرية على مستوى العالم نظراً لجودة مستوى الخدمات السياحية التي تقدمها.
 

الفنادق العائمة بأسوان وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي استثمارات الرحلات البحرية السياحة السياح السياحة المصرية السياحة الوافدة لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

ثنائي الزمالك يوقع على عقود الانتقال لـ نادي سموحة

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي| انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة

احذر تضليل العدالة.. علي جمعة يوضح عقوبة هذه الجريمة من سورة النساء

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ